Ученые сравнили смертность при гриппе и «омикрон»-штамме коронавируса

Ученые из Медицинского центра имени Ицхака Рабина выяснили, что в течение сезона гриппа 2021-2022 гг. у пациентов, госпитализированных с гриппом, вероятность смерти в течение 30 дней была на 55% ниже, чем у пациентов, госпитализированных с вариантом COVID-19 "омикрон". Исследование будет представлено на Конгрессе по клинической микробиологии и инфекционным заболеваниям (ECCMID) в Копенгагене, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые сравнили клинические исходы 167 пациентов, госпитализированных с COVID-19 (вариантом "омикрон"), и 221 пациента, госпитализированного с гриппом. Исследование проходило в Израиле. 63 пациента умерли в течение 30 дней: 19 (9%) болели гриппом и 44 (26%) - коронавирусом.

Вариант "омикрон" считается менее заразным и менее опасным, чем предыдущие (штаммы "дельта" и "альфа"). Ученые отметили, что высокая смертность из-за "омикрона" может объясняться тем, что госпитализированные пациенты были старше и чаще страдали от диабета и болезней почек.

Исследование показало важность дополнительных исследований и регулярной вакцинации от гриппа и COVID-19, особенно для пожилых с хроническими заболеваниями.