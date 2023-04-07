Врач назвал продукты, провоцирующие системное воспаление

Легкоусвояемые углеводы могут спровоцировать системное хроническое воспаление в организме. Об этом "Газете.Ru" рассказал Юрий Потешкин, председатель Научного совета клиник "Атлас", к.м.н., врач-нейроэндокринолог, передает Day.Az.

"Это сладкие напитки, десерты, сладости, подслащенные молочные продукты и продукты из очищенного зерна - белый хлеб, мучные изделия, белый рис, ячмень. Эти продукты могут присутствовать в рационе, но не больше 10% от суточной калорийности, потому что они, имея высокий гликемический индекс, могут усиливать оксидативный стресс и активировать провоспалительные гены", - объяснил врач.

По словам врача, из-за риска системного воспаления избегать нужно также приема пищи с высоким содержанием трансжиров, которые увеличивают риск смерти от любых причин на 34% и от сердечно-сосудистых причин - на 21%. Опасно и чрезмерное потребление соли.

"Не следует употреблять соль более 5-6 г в сутки, включая добавленную соль в готовых продуктах, соусах, колбасных изделиях. Избыточное потребление соли уменьшает популяцию Lactobacillus в кишечнике. Это бактерии, борющиеся с воспалением", - уточнил он.

Потешкин объяснил, что воспаление - это реакция иммунитета на различные вредоносные факторы. Если в организме повреждаются ткани, то запускается реакция острого воспаления.

"Если за 2-6 недель организму не удается прекратить действие негативных факторов, то воспаление становится хроническим и способствует разрушению собственных клеток и тканей организма и развитию фиброза", - предупредил он.

Специфического лечения системного воспаления, по словам врача, не существует.

"Наиболее прагматичный и безопасный подход - воздействие на факторы риска системного воспаления, такие как физическая активность, питание, образ жизни. Это не только снижает маркеры хронического воспаления, но и улучшает прогноз", - посоветовал он.