Китай скрывает информацию о происхождении SARS-CoV-2

Всемирная организация здравоохранения заявила, что у Китая гораздо больше данных, которые могут пролить свет на происхождение COVID, и потребовала от Пекина немедленно поделиться всей соответствующей информацией. Об этом сообщает MedicalXpress, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Спустя более трех лет после первых сообщений о COVID-19 до сих пор ведутся споры о происхождении вируса. Гипотеза о лабораторном происхождении вируса до сих пор не исключена.

В конце февраля появились доказательства того, что енотовидные собаки, которые, как известно, могут переносить и передавать вирусы, подобные вирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID, находились на рынке в Ухане, когда болезнь была впервые обнаружена у людей. Исследователи, которые изучили геном вируса, говорят, что анализ подтверждает теорию о том, что вирус возник естественным образом у животных. Чтобы окончательно доказать эту версию, необходима информация, которую скрывает Китай.

"Без информации, без данных для надлежащей оценки нам очень сложно дать конкретный ответ. И в настоящее время у нас нет конкретного ответа о том, как началась пандемия, - заявила технический руководитель ВОЗ по COVID-19 Мария Ван Керхове, - мы уверены в том, что невероятные ученые из Китая провели гораздо больше исследований и собрали гораздо больше данных, которые могут иметь отношение к поиску".

Речь идет об информации, собранной в январе - феврале 2020 года, в том числе и о данных лабораторного аудита. В ВОЗ подчеркнули важность разгадки происхождения вируса. Это поможет предотвратить будущие пандемии. Учитывая, что в результате пандемии официально зарегистрировано почти семь миллионов смертей, а реальные потери, как полагают, в несколько раз выше, ВОЗ считает, что открытость информации - это моральный долг ученых.