Врач перечислил способы защиты от простуды весной

Способы защиты от простуды весной перечислил в беседе с "Мослентой" врач-терапевт, ведущий специалист столичной сети клиник "Семейная" Александр Лаврищев. Он посоветовал чаще мыть руки и пить больше чистой воды, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Часто мойте руки водой с мылом, а если мыло и вода недоступны, используйте дезинфицирующее средство. Это поможет предотвратить распространение вирусов, вызывающих простуду", - порекомендовал собеседник "Мосленты". Не нужно прикасаться немытыми руками к лицу, особенно к носу и рту, так как это может привести к переносу микробов с рук на тело, добавил он.

Лаврищев призвал россиян избегать тесного контакта с больными людьми, а в случае собственной болезни оставаться дома, чтобы не подвергать риску окружающих. При кашле или чихании важно прикрывать рот и нос салфеткой или рукавом одежды в области локтя, что тоже поможет предотвратить распространение вирусов, напомнил врач.

Не забывайте о регулярном приеме воды в здоровых количествах и придерживайтесь принципов здорового питания, чтобы поддерживать вашу иммунную систему. Высыпайтесь - это тоже помогает организму бороться с инфекциями, посоветовал врач.

Лаврищев также посоветовал раз в год делать прививки от гриппа и коронавируса, регулярно проветривать и обеспечивать максимальный уровень солнечного света в помещениях дома и на работе.