Психологи развеяли миф о том, что люди с возрастом становятся счастливее

Психологи из Сеульского университета установили, что не все люди в пожилом возрасте становятся более счастливыми, чем в молодости. Такая закономерность свойственна лишь для тех, кто имеет такие черты характера, как сговорчивость и низкий уровень нейротизма (эмоциональная неустойчивость, склонность к тревоге). Исследование было опубликовано в журнале Applied Psychology: Health and Well-being, передает Day.Az.

Распространенная теория гласит, что по мере приближения к среднему возрасту, люди становятся все менее и менее счастливыми. Пересекая эту возрастную черту, уровень счастья наоборот начинает расти. Однако последние научные работы ставят ее под сомнение эту точку зрения. В новой работе ученые составили опрос для оценки счастья, который прошли более 10 тыс. человек в возрасте от 14 до 75 лет.

Опрос оценивал три критерия счастья: удовлетворенность жизнью, положительный аспект жизни (ощущения счастья, расслабленности) и негативный аспект (ощущения скуки, тревоги и депрессии). Участники также прошли оценку личностный черт.

Как оказалось, наибольшую удовлетворенность жизнью ощущали молодые и пожилые участники, а наименьшую - люди среднего возраста. При этом, если человек отличался низким нейротизмом и сговорчивостью, то он ощущал себя счастливее в молодости и старости, чем те, кто этими чертами не обладал.

Исследовательская группа отметила, что большая часть выборки была женщинами, поэтому в будущем они проведут еще ряд работ, так как не исключено, что результаты мужской выборки могут отличаться.