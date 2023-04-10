Аллерголог объяснила, как различить аллергию и ОРВИ по насморку

Весной в связи с перепадами температур люди часто страдают от насморка (ринита) и ОРВИ, вместе с тем в период цветения может развиться аллергия, которая сопровождается схожими симптомами. Аллерголог-иммунолог ИНВИТРО-Урал Анастасия Браун рассказала "Газете.Ru", как различить вирусный и аллергический насморк, передает Day.Az.

По словам врача, основные симптомы ринита: заложенность носа за счет выраженного отека слизистой, обильный водянистый насморк, чихание, слабость. Они характерны как для инфекционного ринита, который возникает при острых вирусных заболеваниях, так и при аллергическом рините.

"При острых вирусных заболеваниях гистамин, раздражая нервно-вегетативные центры, способствует возникновению головных болей, слабости и насморка. В некоторых исследованиях было доказано, что уровень вырабатываемого тучными клетками гистамина повышается до значений, характерных для аллергических реакций. Поэтому основные симптомы чаще всего одинаковы. Однако активность их проявления может указывать на тип ринита. Например, если пациента беспокоит преимущественно зуд и чихание и это состояние совпало с сезоном цветения или новым контактом с каким-либо продуктом или веществом, то можно заподозрить, что ринит аллергической природы. При вирусной причине чаще имеется повышение температуры тела до фебрильных цифр 38 и более", - заявила иммунолог.

Как отметила Браун, если основные симптомы сопровождает температура, симптоматическая терапия не помогает в течение нескольких дней, у насморка приобретается более густой характер выделений желто-зеленого цвета и общее состояние продолжает ухудшаться, то это, вероятнее всего, вирусный ринит или риносинусит с подключением бактериальной флоры.

"В первую очередь нужно обратиться к врачу-терапевту и в дальнейшем получить направление к лору или аллергологу. Пациент может ориентироваться на симптомы, описанные выше, но точный диагноз может поставить только врач во время приема. Лор-врач проведет риноскопию - инструментальная диагностика, позволяющая изучить слизистую оболочку носовой полости. Если слизистая пациента отечная, более бледная и/или с синюшным оттенком, то у пациента ринит аллергической природы. При вирусном контакте слизистая, наоборот, реагирует гиперемией - усилением кровотока и характерным красным или розовым оттенком", - объяснила аллерголог.

Если говорить об инфекционном рините, то здесь лечение будет зависеть от симптомов, врач определит, насколько поражена слизистая и нужна ли антибактериальная терапия. Самостоятельно покупать себе антибиотики и принимать препарат без назначения врача не рекомендуется, так как это чревато развитием нечувствительности патогенной флоры к антибактериальным препаратам.

"Если это аллергический зуд, то принимают антигистаминные препараты и сосудосуживающие капли или спреи, так называемые топические деконгестанты. Но данными препаратами можно пользоваться не более 3-5 дней, так как при более долгом лечении слизистая носа становится зависима от сосудосуживающих капель и насморк может приобрести смешанный характер - медикаментозный и аллергический/неаллергический", - предостерегла она.

При аллергическом рините в первую очередь определяется аллерген и исключается контакт с ним, применяется симптоматическая фармакотерапия для снижения уровня воспаления слизистой. Лечение подбирается в зависимости от тяжести проявления симптомов - легкая, средняя, тяжелая, которую вряд ли человек сможет установить самостоятельно.