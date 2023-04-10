Насколько разные проблемы со сном повышают риск инсульта?

Медики из Национального университета Ирландии установили, что все нарушения сна приводят к увеличению рисков возникновения инсульта. Результаты исследования были опубликованы в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Среди проблем сна ученые выделяют: слишком продолжительный или слишком короткий сон, длительный дневной сон, некачественный сон, храп и апноэ во сне. Если человек страдает от пяти или более проблем, то риск инсульта повышался. В исследовании приняли участие 4496 человек, в том числе 2243 человека, перенесших инсульт. Добровольцы заполнили анкету, в которой рассказали о качестве своего сна.

Результаты показали, что у людей, которые спали менее пяти часов, риск инсульта был в три раза выше, чем у тех, кто спал в среднем семь часов. У людей, которые спали более девяти часов, риск был более чем в два раза. У добровольцев, которые спали днем дольше одного часа, риск инсульта была на 88% выше, чем у тех не спал.

У людей, которые храпели, вероятность инсульта была на 91% выше, чем у тех, кто не храпел, а участников с апноэ во сне вероятность инсульта была почти в три раза выше, чем у людей без.

"Наличие пяти и более из этих симптомов может привести к пятикратному увеличению риска инсульта по сравнению с теми, у кого нет никаких проблем со сном. Мы не можем сказать, как именно проблемы со сном влияют на риск инсульта. Пока речь идет только о закономерности. Полученные результаты говорят о том, что вмешательства по улучшению сна также могут снизить риск инсульта и должны стать предметом будущих исследований", - отметили ученые.