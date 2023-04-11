О том, возможно ли омоложение без пластических операций, рассказывает врач-косметолог Севиндж Абдуллаева.

Инъекционная пластика, нехирургическое омоложение, контурная пластика - все эти термины означают одно и то же. При помощи специальных инъекционных гелеобразных веществ, называемых филлерами, можно выравнивать контуры лица, подтягивать овал, раскрывать морщины.

Что означает термин филлер? В переводе с английского языка "fill"- наполнить, заполнить. Таким образом, вещество, которое восполняет объемы, называется филлером (наполнителем).

Какие же виды филлеров можно встретить в эстетической медицине?

1. Не биодеградируемые - синтетические филлеры. В основе данных филлеров лежит силикон, биополимерный гель, полиакриламидный гель. К счастью, данные препараты изжили себя, в некоторых странах даже запрещены к использованию. Но, к сожалению, в нашей стране, недобросовестные косметологи до сих пор используют данные филлеры. Будьте бдительны и внимательны, требуйте, чтобы специалист вам показал, какой препарат вводит. Впоследствии от введения таких наполнителей возможны необратимые осложнения не только в эстетическом плане (миграция, образование комочков), также это навредит вашему здоровью. Данные препараты, оставаясь в тканях, не биодеградируют, то есть не распадаются естественным путем. Никакие медикаменты, никакие аппаратные методики не убирают синтетические филлеры.

Единственное - можно извлечь хирургическим путем. Но только в области губ это возможно. Так как часто находясь в области лица, хирурги отказываются его извлечь. Это может привести к образованию рубцов, повреждению нерва.

2. Биодеградируемы филлеры. Самая обширная и распространенная группа препаратов. Прежде всего, это препараты на основе гиалуроновой кислоты. Часто гиалуроновую кислоту называют золотым стандартом эстетической медицины. В состав филлеров входит высокомолекулярная гиалуроновая кислота, молекулярные цепи которой сцеплены специальными агентами (BDDE,DVS итд), вследствии чего она постепенно рассасывается из тканей, давая долговременный эффект наполнения - от 6 до 24 месяцев. Преимущество данных наполнителей в том, что они имеют антидот. Это фермент, после введения которого филлеры на основе гиалуроновой кислоты бесследно растворяются. Но данный факт не исключает побочных эффектов.

Многие, так называемые специалисты без высшего медицинского образования, без специальной профессиональной подготовки в сфере косметологии предлагают свои услуги населению. К сожалению, некоторые пациенты, соблазнившись дешевой ценой на процедуру, ходят к таким горе-специалистам. Последние, в свою очередь, к тому же используют недоброкачественные препараты, не имеющие соответствующую сертификацию не только у нас в стране, но и во всем мире.

Какие же нежелательные последствия можно встретить после введения филлеров на основе гиалуроновой кислоты? Это ишемия сосудов, некроз тканей, воспалительные реакции. Также часто встречается эстетически неверно введённый филлер. Гиперкоррекция - слишком большое количество введённого филлера, не соответствующее пропорциям лица пациента. В результате лицо становится будто неживым, восковым, одутловатым, с рыхлыми тканями. Ведь все красиво в меру!

Если на лице женщины видно, что она пользуется услугами косметолога, у нее слишком большие губы или скулы отечное, рыхлое лицо, то это не плюс для её косметолога. Возможно, пришло время ей поменять своего косметолога.

Самая современная группа филлеров, также относящая к биодеградируемым - их правильнее назвать коллаген-стимуляторами. Это препараты на основе гидроксиапатита кальция (CaHa), а также препараты на основе поли-L-молочной кислоты (PLLA). Микросферы гидроксиапатита кальция суспенизруются в гелеобразный материал для использования в косметологии. Гидроксиапатит кальция, является одним из компонентов костей, поэтому хорошо принимается организмом.

Через 9 месяцев после введения он рассасывается, замещаясь собственным белком организма, коллагеном, который формирует плотный каркас, подтягивая и уплотняя кожу. Поли-L-молочная кислота (PLLA), гидрофобное вещество, нерастворимое в воде. Также, как и гидроксиапатит кальция, полимолочная кислота действует на фибробласты и ускоряет синтез коллагена, вырабатывая новые коллагеновые волокна. Преимущество данных филлеров, в том, что они не дают излишнего волюмизирующего эффекта, синтезируют собственный коллаген и эластин кожи.

В результате, ткани подтягиваются, уплотняются, улучшается качество кожи. Также стоит отметить, что результат от введения данных препаратов долговременный, порой до 1,5-2 года. Но стоит отметить, конечно, что данные препараты также могут вызвать побочные явления. Здесь пациенты должны быть вдвойне внимательны. Если врач использует именно данную группу препаратов, у него стаж работы в сфере эстетической косметологии должен быть не менее 2 лет, он должен не раз пройти сертифицированные тренинги. Так как именно у препаратов с коллаген стимулирующим эффектом есть свои особые техники введения, свои секреты использования.

Доверяйте свою красоту только профессионалам!

Оставайтесь всегда красивыми и сияющими!

Ваш доктор красоты, Севиндж Абдуллаева