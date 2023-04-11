Доктор Мясников заявил об опасности популярных препаратов

Об опасности частого приема популярных препаратов заявил в телепередаче "О самом главном" на канале "Россия 1" врач и телеведущий Александр Мясников. Он назвал мочегонные средства опасными для здоровья из-за возможного развития аритмии сердца, передает Day.Az со ссылкой на moslenta.ru.

По словам доктора, эти лекарства вымывают нужные организму калий и натрий, а также выводят микроэлементы и определенные электролиты, способствующие продвижению в клетки организма питательных веществ и выводу из них продуктов обмена. Людям, у которых наблюдаются симптомы аритмии, Мясников порекомендовал в первую очередь проверить уровень электролитов в крови.