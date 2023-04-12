Назван способ замедлить развитие болезни Паркинсона

Физическая активность может замедлить прогрессирование болезни Паркинсона. Причем, чтобы улучшить течение заболевания, приступать к тренировкам не поздно никогда, рассказала "Известиям" 11 апреля, во Всемирный день борьбы с болезнью Паркинсона, врач невролог-паркинсонолог Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова, кандидат медицинских наук Надежда Дудченко, передает Day.Az.

Она отметила, что для поддержания баланса, подвижности и активности в повседневной жизни людям с болезнью Паркинсона крайне необходима физическая активность.

"Исследования показывают, что 2,5 часа упражнений в неделю на фоне правильно подобранной медикаментозной терапии могут значительно улучшить качество жизни пациентов с болезнью Паркинсона и замедлить прогрессирование заболевания. Причем, чтобы улучшить течение заболевания, приступать к тренировкам не поздно никогда", - рассказала невролог.

По ее словам, справиться с симптомами болезни может помочь программа упражнений, включающая следующие ключевые компоненты: аэробную активность, силовую тренировку, упражнения на баланс, ловкость и многозадачность, а также упражнения на развитие гибкости.

При этом Дудченко обратила внимание, что универсального комплекса упражнений, подходящего для каждого человека с болезнью Паркинсона, не существует. По ее словам, тип упражнений зависит от симптомов, которые беспокоят конкретного пациента.

Например, если человек вел малоподвижный образ жизни, то начать тренировки следует с упражнений низкой интенсивности, таких как ходьба, а затем, при хорошей переносимости, можно перейти к езде на велосипеде, бегу, более энергичной ходьбе. Самое главное - заниматься физической активностью регулярно, подчеркнула специалист.

"Примечательно, что, по данным последних исследований, регулярная физическая активность не только помогает поддерживать и улучшать подвижность, гибкость и равновесие, но и оказывает положительное влияние на когнитивные функции, помогает в борьбе с депрессией и запорами у пациентов с болезнью Паркинсона", - подытожила невролог.