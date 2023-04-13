Названы причины повышенного потоотделения

Доктор Джефф Фостер рассказал британскому таблоиду The Sun о причинах повышенной потливости по ночам, передает Day.Az со ссылкой на Московский Комсомолец.

Для начала стоит проверить климат в спальне: сделать температуру в комнате прохладнее или спать под более тонким одеялом.

По словам эксперта, причин для повышенного потоотделения предостаточно. Речь может идти о нарушениях работы организма и различных заболеваниях: например, проблемы с щитовидной железой, уровнем тестостерона и другими недугами.

С другой стороны, потливость по ночам можно объяснить психологическими факторами. Прежде всего проблемой может стать стресс, от которого по ночам беспокойно спать.

"Как только уровень стресса падает, все проявления исчезают", ― объяснил Фостер.

Но если повышенная потливость по ночам длится в течение нескольких недель, то лучше всего проконсультироваться с врачом. Фостер объяснил, что потоотделение может быть связано с проблемами с щитовидной железой, низким уровнем тестостерона, диабетом, апноэ и кислотным рефлюксом.