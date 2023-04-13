Врач назвала первые признаки менингита у детей

Менингит (воспаление мозговых оболочек головного и спинного мозга) может возникнуть на фоне другого заболевания: отита, ангины или гайморита, поэтому нужно обращать внимание на протекание болезни. Об этом Gazeta.ru рассказала заведующая педиатрическим отделением стационара в "СМ-Клиника" Александра Васина, передает Day.Az.

"Если вместо выздоровления поднимается высокая температура до 40 градусов, присутствует сильная головная боль, особенно в сочетании с рвотой - это повод срочно вызывать скорую помощь", сообщила она.

По словам доктора, сложнее всего распознать менингит у детей до трех лет, так как они еще не могут сами описать свое состояние.

"Самыми первыми симптомами менингита могут стать раздражительность, слабость и сонливость ребенка. Непереносимость яркого света и шума в сочетании с головной болью и температурой тоже указывают на менингит. У маленьких детей может появиться скованность мышц. При этом ребенок принимает нехарактерную позу - запрокидывает голову назад. Ригидность (скованность) мышц шеи при менингите мешает наклонять голову и поворачивать ее из стороны в сторону", - комментирует Александра Васина.

Педиатр подчеркивает, что самый яркий симптом менингита - специфическая сыпь: "Это темно-красные точки, которые не исчезают при надавливании на кожу. Но появляется этот симптом, когда болезнь уже прогрессировала. Поэтому при обнаружении сыпи нужно срочно звонить в скорую помощь".