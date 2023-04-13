ИИ может диагностировать болезнь Альцгеймера по голосу

Ученые из Юго-Западного университета США выяснили, что искусственный интеллект может фиксировать тонкие изменения в голосе пациента на ранних стадиях болезни Альцгеймера. Исследование опубликовано в журнале Alzheimer's & Dementia: Diagnosis, Assessment & Disease Monitoring, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые сосредоточились на выявлении едва уловимых языковых и звуковых изменений, которые присутствуют на самых ранних стадиях болезни Альцгеймера, но не могут быть легко распознаны членами семьи или лечащим врачом.

Исследователи использовали передовые инструменты машинного обучения и обработки естественного языка (NLP) для оценки речевых особенностей 206 человек. Участникам исследования также дали несколько стандартных когнитивных тестов. У 114 из них были легкие нарушения когнитивных функций. В большинстве случаев это подтвердили выводы ИИ.

"Ранняя диагностика даст пациентам и их семьям больше времени для планирования будущего, а клиницистам - большую гибкость в рекомендациях многообещающих вмешательств в образ жизни", - пишут ученые.