Птичий грипп находится в четырех мутациях от того, чтобы перейти к человеку

Вирус птичьего гриппа находится в четырех мутациях от того, чтобы перейти к человеку и спровоцировать пандемию. Об этом пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По информации издания, в последние годы вирусу были предоставлены широкие возможности для распространения, поскольку он свирепствует среди птиц и млекопитающих во всем мире. При этом каждый раз, когда вирус начинает размножаться в новом хозяине, он получает еще один шанс мутировать и потенциально получить одну из этих смертоносных черт.

Благодаря новым мутациям вирус может получить способность выживать в воздухе и оптимизировать себя, чтобы заражать клетки человека.

"Это угроза, которая будет продолжать стучаться в нашу дверь, пока, я полагаю, действительно не вызовет пандемию", - заявила вирусолог Медицинского центра Эразма в Нидерландах Матильда Ришар.