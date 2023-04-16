Стоматолог опроверг необходимость удалять здоровые зубы мудрости

Удалять зубы мудрости необязательно, если они здоровы, растут под правильным углом и полностью прорезались через десну. Об этом рассказал "Газете.Ru" стоматолог-хирург АО "Медицина" Роман Егоров, передает Day.Az.

"Принятие решения по поводу удаления зубов мудрости всегда является индивидуальным. Следует проконсультироваться со стоматологом о состоянии и здоровье "восьмерок", чтобы понять, действительно ли необходимо удаление и какое время для этого стоит выбрать", - подчеркнул он.

Эксперт объяснил, что избавляться от зубов мудрости необходимо, если им недостает места в челюсти. Иначе по мере роста "восьмерки" будут отклоняться от нормального расположения и могут воздействовать на соседние зубы, провоцируя нарушение прикуса.

Кроме того, по словам Егорова, стоит безотлагательно обратиться к врачу, если зуб начал прорезаться и над ним воспалилась десна. Впрочем, скрытые "восьмерки", не доставляющие дискомфорта, тоже могут стать источником проблем и осложнений.

"От такого зуба можно ожидать бессимптомного роста кисты. Ее источник - фолликул, который окружает зачаток зуба. Нередко кисты или опухоли бывают настолько большими, что становятся опасными", - отметил стоматолог.

Оптимальным периодом для планового удаления зубов мудрости специалист назвал подростковый возраст - 14-15 лет. В таком случае восстановление после операции проходит быстрее и менее болезненно, так как зуб еще не прорезался, а его корни не закончили формироваться.