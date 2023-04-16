Недосыпание связали с увеличением риска инсульта втрое

Ирландские ученые из Университета Голуэя связали недосыпание с увеличением риска инсульта втрое. Выводы исследования описаны в статье, опубликованной в журнале Neurology, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Участие в работе приняли 4496 человек из разных стран, из которых 2243 человека перенесли инсульт, а 2253 - нет. Средний возраст испытуемых составил 62 года. Всех пациентов опросили, сколько часов они спали, о качестве сна, дремоте, храпе и проблемах с дыханием. В среднем 162 из тех, кто перенес инсульт, спали менее пяти часов по сравнению с 43 из второй группы. 151 из тех, кто перенес инсульт, спал более девяти часов в сутки, в группе без инсульта таких было 84 человека.

Результаты показали, что у людей, которые спали менее пяти часов, вероятность инсульта была в три раза выше, чем у тех, кто спал в среднем семь часов. У людей, которые спали более девяти часов, риск инсульта был более чем вдвое выше, чем у тех, кто спал семь часов в сутки. При этом у участников, которые дремали днем дольше одного часа, эпизод инсульта диагностировался на 88 процентов чаще, чем у тех, кто этого не делал.

Среди испытуемых с проблемами дыхания во время сна риски были также повышены: люди, которые храпели, имели риск инсульта на 91 процент выше, а у людей с апноэ во сне вероятность инсульта была почти в три раза выше, чем у тех, у кого таких симптомов не было. После корректировки на другие факторы, которые могут повлиять на развитие инсульта (курение, физическая активность, депрессия и употребление алкоголя), результаты остались аналогичными.