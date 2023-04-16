Недостаток витамина D у беременных связали с поведенческими проблемами детей

Ученые из Университета штата Делавэр связали недостаток витамина D у беременных женщин с поведенческими проблемами их детей в будущем. Результаты работы опубликованы в The Journal of Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалистами был проведен анализ 3200 матерей и детей в возрастных группах от 1,5 до 5 лет, а также от 5 до 12 лет. У 50 процентов испытуемых был обнаружен дефицит витамина D. Потомство, которое вынашивали матери с более низким уровнем витамина D в крови, рождалось с большим количеством социальных проблем. Они включали в себя различные формы поведения от крайней застенчивости, отстраненности или депрессии до нарушения социальных норм и даже агрессии и насилия.

Кроме того, было изучено, могли ли другие факторы повлиять на выявленный социальный эффект у детей. Для этого были дополнительно рассмотрены группы детей более старшего возраста. Данные показали схожие результаты между двумя периодами детства. При повышении уровня витамина D на десять нанограмм на миллилитр у детей увеличивался IQ как минимум на один пункт. В конечном итоге это может быть связано с долгосрочным успехом и высокой успеваемостью.

При этом авторы подчеркивают, что добавки для беременных не могут решить эту проблему: если у женщины был дефицит витамина D до беременности, то в БАДах часто не хватает витамина D для повышения до адекватного установленного уровня, поскольку они не предназначены для коррекции дефицита этого соединения.