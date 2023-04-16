Невероятный прорыв китайской медицины

Ученые из Университета Брауна выяснили, что лекарство из традиционной китайской медицины может улучшить выживаемость мышей с глиобластомами - опухолями головного мозга. Исследование опубликовано в журнале Cell Reports Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые использовали индирубин - вещество, присутствующее в растении индигофере красильной, и используемое в традиционной китайской медицине. Ранее оно продемонстрировало некоторую эффективность в лечении миелоидного лейкоза.

Индирубин протестировали на мышах с глиобластомой, наиболее распространенным и агрессивным типом рака головного мозга. Стандартом лечения является химиотерапия, облучение и хирургическое вмешательство, которые могут облегчить симптомы, но не излечивают рак. Исследование, опубликованное 10 лет назад, показало, что индирубин замедляет рост опухолей глиобластомы у мышей. Однако тогда исследователи не смогли объяснить, почему.

В новой работе ученые использовали модифицкацию индирубина BiA. Лекарство не только замедляло рост и пролиферацию опухолевых клеток, но также улучшало выживаемость за счет воздействия на важные иммунные мишени.

Ученые отметили, что особенностью лекарства было то, что оно воздействовало сразу на ряд механизмов, не давая раку приспособиться и увеличивая шансы на излечение.