Врачи нашли способ предотвратить потерю зрения

Ученые из Университета Лаваля нашли возможное лечение наследственной дистрофии роговицы, которая часто приводит к слепоте. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

У людей с эндотелиальной дистрофией роговицы Фукса происходит прогрессирующая потеря зрения, которая может привести к слепоте. Это основная причина трансплантации роговицы, но нехватка трансплантатов затрудняет ее лечение. У людей с этим заболеванием эндотелиальные клетки в задней части роговицы погибают быстрее, чем у здоровых людей. Когда клетки отмирают, роговица становится влажной и мутной, что может привести к полной слепоте.

В предыдущем исследовании авторы показали, что у людей с этим заболеванием митохондрии быстро истощаются, что приводит к гибели клеток. Дистрофия эндотелия роговицы происходит у всех людей, но настолько медленно, что у большинства не возникает проблем, связанных с этим.

В новом исследование ученые использовали больной эндотелий, удаленный при пересадке роговицы. Им удалось спасти клетки, близкие к смерти, с помощью инъекций митохондрий. В результате смертность упала с 60% до 10%. Ученые считают, что для пациентов на ранних стадиях дистрофии Фукса инъекция митохондрий была бы безобидной процедурой, гораздо менее инвазивной, чем трансплантация роговицы.