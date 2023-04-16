Назван ключевой компонент развития артрита

Ученые из Университета Иллинойса изучили вызванный артритом распад гиалуроновой кислоты и механические последствия этих изменений на смазку и последующий износ суставов. Исследование опубликовано в журнале Biointerphases, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Остеоартрит - это дегенеративное заболевание суставов, вызванное разрушением хряща. Точный механизм разрушения хряща при остеоартрите неизвестен, но считается, что основная причина - это механический стресс.

Этому способствуют изменения состава синовиальной жидкости (суставной смазки): концентрация и молекулярная масса гиалуроновой кислоты снижаются. Эти признаки могут быть использованы для диагностики заболевания.

В новом исследовании ученые выяснили, что концентрация и молекулярная масса гиалуроновой кислоты играют роль в том, как смазка взаимодействует с различными поверхностями. Так, при артрите снижается способность компонентов смазки прикрепляться к поверхности хряща в виде пленки. Ученые предполагают, что отсутствие этой пленки может усугублять износ поверхности хряща.