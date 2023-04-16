Ученые придумали, как улучшить память и настроение при болезни Альцгеймера

Ученые из Медицинской школы Университета Северной Каролины установили, что стимуляция супраммиллярной области в мозге восстанавливает когнитивные функции и улучшает настроение у больных деменцией мышей. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Stem Cell, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Супраммиллярная область представляет собой тонкий слой клеток в головном мозге. Ее можно считать частью гипоталамуса и промежуточного мозга. Участвует в формировании пространственной и эмоциональной памяти.

"Вопрос усиления нейрогенеза гиппокампа стоит перед учеными давно. Гиппокамп генерирует новые нейроны на протяжении всей жизни, что позволяет сохранять память и регулировать эмоции. Однако при развитии болезни Альцгеймера этот процесс нарушен: качество существующих нейронов постепенно ухудшается, а новые не вырабатываются. Появляются когнитивные нарушения", - объяснили ученые.

Ученые воздействовали на супраммиллярное ядро в два этапа: сначала с использованием паттернированной оптогенетической парадигмы (для стимулирования образования и развития условий жизни нейронов), а затем с использованием хемогенетики.

"Интересно, что стимуляция сама по себе или активация нейронов без стимуляции ядра не смогли восстановить поведенческие нарушения у мышей с Альцгеймером. Манипулируя небольшим количеством нейронов в мозге больных мышей, мы демонстрируем, что нейроны можно усилить даже при наличии серьезной патологии, и эти усиленные нейроны важны для восстановления поведения и функции гиппокампа", - заключили ученые.