Moderna сообщила об успешном исследовании вакцины против рака кожи

Фармкомпании Moderna Inc. и Merck & Co. сообщили, что вместе с противоопухолевым препаратом Keytruda проводят исследования вакцины, которая снижает риск смертности и рецидива от меланомы. Согласно предоставленным данным, почти 80% пациентов, которым вводили вакцину, находились в ремиссии в течение 18 месяцев.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает Bloomberg.

В публикации говорится, что исследование проводилось при лечении людей, у которых меланомы были удалены хирургическим.

Порядка 79% тех, кому вводили Keytruda и вакцину, находились в ремиссии в течение 18 месяцев испытания, при лечении только Keytruda положительный результат был получен у 62%.

Исследователи отметили, что папочные эффекты незначительны, например, усталость.