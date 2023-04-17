Названы неочевидные признаки цирроза печени

При циррозе печени не будет боли в органе, так как в нем отсутствуют болевые рецепторы. Однако есть несколько неочевидных симптомов, которые могут указывать на данную проблему. Об этом "Медикфоруму" сообщил гепатолог Евгений Романов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам специалиста, желтый оттенок кожи и зуд в частях тела могут быть симптомами заболевания печени.

"Как правило, чешутся ладони и подошвы, межпальцевые складки рук и ног. Иногда это настолько выматывает, что у человека развивается бессонница. У медиков есть такой термин - печеночный зуд. Он обусловлен накапливанием в глубоких слоях желчных пигментов, раздражающих нервные окончания", - объяснил врач.

По словам Романова, симптомами цирроза печени могут стать потеря аппетита, изменение цвета кала или мочи, горький привкус во рту и увеличение живота.

Как заключил врач, следует регулярно обследоваться у специалистов и проверять состояние печени, чтобы не запустить заболевание, которое может привести к летальному исходу.