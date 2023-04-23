Медики обнаружили связь гипертонии с депрессией

Ученые из Института когнитивных и мозговых наук Макса Планка в Германии выяснили, что повышенное артериальное давление связано с развитием депрессии и ответственной за эмоции активностью мозга. Выводы своей работы исследователи опубликовали в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Авторы использовали данные о состоянии 48 тыс. человек, собранные Британским биобанком за 10-летний период. За это время добровольцы дважды (каждые пять лет) прошли оценки психического и физического здоровья.

Анализ данных показал, что повышение артериального давления связано с меньшим количеством депрессивных симптомов, большим благополучием и меньшей активностью мозга, связанной с эмоциями. При этом угроза гипертонии (синдром повышения артериального давления) связана с ухудшением психического здоровья и появлением депрессивных симптомов, которые заметны еще за несколько лет до постановки диагноза.

По словам исследователей, результаты их работы позволят в будущем разработать новые подходы лечения и диагностики гипертонии, которые будут включать и психологическую помощь.