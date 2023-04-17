В Испании провели первую в мире полностью роботизированную пересадку легкого

Больница Vall d'Hebron в Барселоне успешно провела первую полностью роботизированную трансплантацию легкого. Об этом сообщил телеканал RTVE в понедельник, 17 апреля, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Издание уточняет, что операция прошла с использованием нового метода - небольшого разреза под грудиной, через который удаляется больное легкое и вставляется новое без необходимости "ломать" грудную клетку. Утончается, что с момента после того, как этот разрез был сделан вручную хирургом, операция прошла в полностью роботизированном режиме: остальную часть работы сделали четыре руки робота "Да Винчи" через четыре небольших отверстия диаметром 8-12 миллиметров и извлекли больное легкое пациента.

Эта новаторская операция была проведена 65-летнему мужчине, нуждавшемуся в пересадке легкого из-за легочного фиброза, сообщается в материале.

"Новая хирургическая техника позволяет нам разрезать только небольшой участок кожи, жира и мышц. Метод, при котором рана легко заживает, он намного безопаснее и практически не причиняет боли у этого первого пациента", - сказал глава службы торакальной хирургии и трансплантации легких больницы Альберт Хореги, слова которого приводит телеканал.

Он объяснил, что, поскольку это минимально инвазивный метод, он менее болезненный и менее агрессивный, чем традиционный подход к хирургическому вмешательству.

"Это историческая веха, которая, как мы верим, улучшит жизнь тысяч пациентов", - отметил врач.