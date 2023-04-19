Лор назвал причины частых кровотечений из носа

Отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что кровотечение из носа может говорить о ряде имеющихся заболеваний, передает Day.Az.

В беседе с News.ru специалист объяснил, что речь идет о нарушении свертываемости крови, ее заболеваниях и даже онкологии. Кроме того, носовое кровотечение может быть побочным эффектом от препаратов, назначаемых кардиологами после операций на сердце.

Специалист отметил, что иногда причиной кровотечений могут быть атрофия слизистой оболочки, повышенное артериальное давление и нарушение свертываемости крови. В этих случаях у человека давление поднимается вспышками, потому начинается кровотечение из носа, отмечает телеканал "360".

Если имеет место искривление носовой перегородки, то слизистая пересыхает и начинает кровить.