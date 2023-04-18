Ученые измерили качество сна у людей, переболевших COVID-19

Спустя без малого два с половиной года после начала пандемии COVID-19 у пациентов наблюдаются все новые проявления постковидного синдрома. Например, нарушения сна. Об этом можно прочитать в публикации в журнале The Lancet Respiratory Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Команда ученых из Манчестерского университета в Великобритании исследовала характер нарушений сна у пациентов, болевших COVID-19 в больничных стенах в последние два-семь месяцев, а также 10-14 месяцев.

Всего в наблюдениях приняли участие 638 человек. Как оказалось, 62% испытуемых, согласно Питтсбургскому опроснику индекса сна (измеряет эффективность, глубину, продолжительность сна, а также испытываемую тревожность, усталость, сонливость и уровень настроения), страдают проблемами с качеством сна. Результаты исследования показали, что в среднем переболевшие коронавирусом люди спали на 65 минут дольше. Однако у них наблюдался значительно сниженный индекс спокойного отдыха (минус 19%) и пониженная эффективность сна (всего 3,83%).

Полученные результаты указывают на вмешательство коронавируса в физиологические процессы внутри организма, которые связаны со сном, делая его более продолжительным и менее эффективным из расчета на один час.

Также научные сотрудники подтвердили давно известную проблему постковидного синдрома, заявив, что одышка ― один из наиболее часто встречающихся симптомов, который негативно влияет на качество сна. Кроме того, ученые отметили среди бывших пациентов ковидных госпиталей большую долю тревоги и мышечной слабости: от 18% до 39% и от 27% до 41% соответственно. Это значит, что в среднем треть опрошенных участников сталкивались с упомянутыми проблемами.

По мнению авторов исследования, полученные результаты помогут в будущем улучшить реабилитацию пациентов, заболевших коронавирусом, а также углубить изучение симптомов постковидного синдрома.