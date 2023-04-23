Врач раскрыл опасные последствия сдерживания чихания

Врач-оториноларинголог высшей квалификационной категории Владимир Зайцев рассказал aif.ru чем могут грозить попытки не допустить чиха, например, зажав нос, передает Day.Az.

Такие попытки могут быть в ситуации, когда человек, например, находится на каком-то мероприятии или среди большого количества людей и не может чихнуть "от души".

Если речь идет про разовые моменты сдерживания чиха таким образом, то ничего страшного не произойдет, отметил Зайцев. Но если так делать постоянно, то могут быть проблемы.

Дело в том, что "акт чихания все равно происходит, но идет он в такой ситуации внутри черепа", что приводит к "резкому и молниеносному повышению внутричерепного давления".

Если у человека в это момент повышено артериальное давление - например, у гипертоника - то самое легкое, что с ним может быть, по словам Зайцева, - развитие носового кровотечения. Он пояснил, что при таком чихе "произойдет разрыв сосудов внутри полости носа".

А в худшем случае, предупреждает специалист, "будет уже инсультное состояние, когда кровотечение будет идти внутрь". При этом сам чихнувший человек "может даже об этом какое-то время не подозревать".

Помимо этого, повышение внутричерепного давления "чревато еще и воздействием на слуховые трубы, когда разовьются явления евстахеита" (воспаление слуховой трубы). А если околоносовые пазухи находятся в полувоспаленном или даже воспаленном состоянии, то при таком способе чиха проблема может усилиться.

Сдерживание чиха также может приводить и к неврологическим проблемам, в частности - развитию мигренеподобной боли.

И самое главное, что надо понимать, отметил доктор, чихание происходит не просто так, "это рефлекторный акт". Спровоцировать его может, например, "резкий выход из темного подъезда на улицу, когда свет раздражает". Чихнуть человеку хочется и "в ответ на попадание в нос вируса, бактерии или аллергического раздражителя" или если он съел что-то, на что у него аллергическая реакция.

"Сдерживаться не стоит", - говорит врач.

Он советует взять одноразовую салфетку или платок и, прикрыв нос и рот, аккуратно чихнуть в них.

Популярную рекомендацию чихать в сгиб локтя Зайцев раскритиковал - по его мнению, это выглядит неестественно "и вообще странно, когда человек начинает локтем взмахивать". Кроме того, вряд ли одежда на человеке в этот момент стерильна.

"Так что лучше чихать в платок, - сказал Владимир Зайцев".

Не зазорно, по его словам, сделать это и в ладонь, а затем сразу "зайти в санузел и помыть руку".