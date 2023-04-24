Офтальмолог перечислила тревожные симптомы проблем со зрением

Тревожные симптомы проблем со зрением перечислила в беседе с "Мослентой" врач-офтальмолог, ведущий специалист столичной сети клиник "Семейная" Ирина Афанасова. Она призвала следить за освещением и меньше времени уделять гаджетам, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Сегодня приблизительно 28 процентов населения нашей планеты страдает от тех или иных нарушений зрения. Понимание причин, определение симптомов снижения зрения и своевременное обращение к врачу может предотвратить развитие некоторых глазных заболеваний", - заявила специалист.

К негативно влияющим на зрительные органы факторам Афанасова отнесла недостаточное или плохое освещение, длительную зрительную нагрузку при работе с гаджетами, травмы головы и глаз, врожденные патологии, наследственные и воспалительные заболевания, возрастные изменения.

Одним из чаще всего встречающихся симптомов нарушения зрения, по словам офтальмолога, является "расплывчатость" контуров предметов при взгляде вдаль. Это может свидетельствовать о нарушении рефракции, например, при миопии или астигматизме.

Еще один нередко встречающиеся симптом - невозможность прочитать текст вблизи с привычного расстояния. Если вам требуется отдалить текст, чтобы "сфокусироваться" и прочитать его, есть вероятность, что вам нужна коррекция зрения.

Раздвоение предмета при взгляде на него - это диплопия, продолжила врач. Она может сопровождаться ощущением давления в орбите, отклонением или выпячиванием глазного яблока. Это симптом различных патологий глаз (катаракты, астигматизма, косоглазия, кератоконуса - неправильной формы роговицы) или нервной системы (например, паралича одного из нервов, контролирующих двигательные мышцы глаза).

Выпадение полей зрения (боковые или центральные затемнения) - тревожный симптом, появляющийся в результате заболевания зрительного нерва или сетчатки, привела еще один пример врач. Он иногда встречается у пациентов, страдающих мигренью или другими неврологическими заболеваниями.

Вспышки, искры, молнии, плавающие "точки", "мушки" или "пузыри" могут сигнализировать о таком серьезном заболевании, как отслоение сетчатки глаза. Это состояние грозит необратимой потерей зрения, поэтому требует неотложного медицинского вмешательства

"Если вы отметили у себя или своих близких один из перечисленных симптомов нарушения зрения, немедленно обратитесь за помощью к врачу-офтальмологу", - призвала Афанасова.