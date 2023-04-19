Логопед назвала причины появления заикания у взрослых и детей

Президент гильдии логопедов и дефектологов России Юлия Покровская рассказала о причинах появления заикания у детей и взрослых, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

В беседе с News.ru она пояснила, что у появления заикания есть два наиболее чувствительных периода. Один из них приходится на два-три года, когда у детей начинается активное овладение речью, - ребенок хочет сказать многое, но его артикуляционный аппарат не успевает произносить всё задуманное.

Другой период приходится на возраст семи лет, когда ребенок начинает много писать. Нервная система в эти периоды перегружена, что может послужить причиной заикания. Кроме того, в этом возрасте у детей вдобавок может быть большое количество кружков и занятий, пишет сайт kp.ru.

По словам Покровской, заикание также может появиться у подростка и взрослого человека на фоне сильного стресса или травмы, отмечает телеканал "360".

Логопед добавила, что ребенок, прошедший курс и преодолевший заикание, всё же остается в зоне риска, поэтому ему необходимо дополнительное наблюдение.