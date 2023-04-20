У пациентов с аносмией обнаружили изменения в мозге

Ученые Университетского колледжа Лондона показали, что у людей, которые перенесли долговременный COVID-19 с потерей обоняния, происходят изменения в активности определенных областей мозга. Результаты научной работы опубликованы в журнале eClinicalMedicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В исследовании приняли участие 57 добровольцев, у которых была диагностирована связанная с коронавирусной инфекцией аносмия. Их сравнили с пациентами, кто не болел COVID-19. Добровольцам проводили магнитно-резонансную томографию с 15 июля по 17 ноября 2020 года, чтобы оценить уровень функциональной нейронной связности в обонятельных областях, а также определить различия в сером веществе и кровяном потоке головного мозга.

Оказалось, что у пациентов с аносмией наблюдалась повышенная связность между левой орбитофронтальной корой, зрительными ассоциативными зонами и мозжечком, а также снижение связности между правой орбитофронтальной корой и дорсальной передней поясной корой. При аносмии было характерно усиление кровяного потока в островковой доле, гиппокампе и вентральной поясной коре.

По словам ученых, результаты впервые показывают, что аносмия, вызванная COVID-19, вызывает изменения во взаимодействии между обонятельными областями головного мозга и регионами, отвечающими за обработку сенсорной информации и когнитивные функции. Хотя мозг продолжает воспринимать запахи, информация о них больше не обрабатывается должным образом. Тем не менее в большинстве случаев эти изменения не являются постоянными, так как многим пациентам удается вернуть обоняние.