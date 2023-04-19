Найден способ "подсветить" раковую опухоль с высокой точностью

Новый российский препарат на основе ДНК-аптамеров позволяет визуализировать глиальные опухоли в головном мозге с крайне высокой точностью, передает Day.Az со ссылкой на пресс-службу группы компаний РСК.

Глиома - это рак, который развивается в глиальной ткани. Глиальная ткань необходима для создания рабочей среды для нейронов и играет вспомогательную роль, при этом в головном мозге доля глиальных клеток примерно равна 40%. Раковая опухоль, развившаяся из глиальных клеток, является одновременно самым распространенным и самым опасным видом рака мозга.

Специалисты Красноярского государственного медицинского университета имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого (КрасГМУ) и их коллеги смогли создать ДНК-аптамеры, благодаря которым глиому человека можно обнаружить в мозге с почти абсолютной точностью с помощью красителя.

"Синтез аптамеров - довольно простая и дешевая технология. Однажды проведя отбор ДНК для интересующей нас мишени, мы можем сколько угодно копировать эту молекулу и присоединять к ней разные метки. Полученные в этом исследовании аптамеры связываются исключительно с клетками глиомы, позволяя распознать их абсолютно точно. Благодаря этому аптамеры помогут упростить и ускорить диагностику опухоли. Более того, короткие ДНК быстро распадаются в организме: их "съедают" специальные ферменты, поэтому с большой вероятностью предлагаемые нами молекулы безопасны не только для мышей, но и для человека", - пояснила Анна Кичкайло, одна из авторов разработки.

Эксперименты показали, что аптамеры специфически связываются только с глиомой, потому что они распознают особый трансформированный у опухолевых клеток участок белка тубулина.

К созданным молекулам можно присоединить флуоресцентные метки. В этом случае, когда аптамеры свяжутся с раковыми клетками, во время операции с помощью микроскопа можно будет ясно видеть очаги заболевания, что подтвердилось в опытах на живых мышах. Это позволит удалить исключительно больную ткань, не задевая здоровую.