Ученые назвали лучшую диету для замедления старения сосудов

Ученые из Университета Бен-Гуриона в Негеве выяснили, что зеленая средиземноморская диета существенно снижает жесткость стенок аорты, тем самым уменьшая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Исследование опубликовано в журнале JACC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В исследовании, которое продлилось более 18 месяцев, приняли участие 300 человек. Для измерения жесткости аорты ученые использовали МРТ - наиболее точный неинвазивный метод оценки жесткости аорты. Жесткость проксимального отдела аорты - важный показатель старения сосудов, который служит для прогнозирования заболеваемости и смертности.

Зеленая средиземноморская диета с высоким содержанием полифенолов уменьшала жесткость проксимального отдела аорты на 15%, средиземноморская диета - на 7,3%, а диета, основанная на рекомендациях по здоровому питанию - на 4,8%. Зеленая версия отличается от традиционной средиземноморской диеты большим содержанием пищевых полифенолов - веществ растительного происхождения. Исследование стало первой работой, показавшей, что определенная диета может снизить жесткость аорты.