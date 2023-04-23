Наличие цели в жизни защищает от болезни Альцгеймера

Наличие цели в жизни защищает функциональность мозга, даже если человек сталкивается со стрессом и травмами. Значит, у высокомотивированных людей лучше когнитивные функции в среднем возрасте, они с меньшей вероятностью столкнутся с болезнью Альцгеймера, передает Day.Az со ссылкой на knife.media.

К таким выводам пришли ученые из Университета Барселоны в ходе исследования с участием 624 людей, средний возраст которых составлял 53 года, пишет Neuroscience News.

Добровольцев разделили на группы по показателям наличия цели и высокой мотивации в жизни. Затем сравнили их когнитивные способности и просканировали мозг.

Оказалось, у целеустремленных людей были лучше связаны определенные узлы сети пассивной работы мозга, именно это может положительно влиять на когнитивные показатели.