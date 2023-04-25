Классическая или электрическая зубная щетка?

Нельзя сказать, что один вид щетки лучше другого - все зависит от ситуации конкретного пациента. Об этом рассказала гигиенист Немецкого Имплантологического Центра Елена Захарова, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

"Среди ошибок чистки зубов - слишком быстрая чистка, слишком поверхностные движения, неправильная постановка щетки, отсутствие привычки чистить зубы со всех сторон и так далее. Ошибок в мануальной чистке много, и врачи-гигиенисты обычно проводят обучение по правильному методу чистки. Но есть пациенты, которые не могут или не готовы тщательно следить за тем, как они работают щеткой - тогда для них оптимальный вариант электрощетка".

Елена Захарова подчеркивает важность консультации у стоматолога, так как при серьезных проблемах (воспаления десен, гиперчувствительность зубов, большие скопления налета) неправильный выбор щетки или режима ее работы способен усугубить состояние: "У электрощеток есть разные режимы чистки - кому-то показан интенсивный режим, кому-то - щадящий, кому-то - режим для пациентов с коронками или имплантами. Для обычных мануальных щеток важен тин и жесткость щетины, форма головки".