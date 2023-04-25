Российские ученые создали препарат от рака с ограниченными побочными воздействиями

Ученые МИСИС разработали новое средство для лечения онкозаболеваний - рибоплатин, передает Day.Az со ссылкой на Известия. Результативность лекарства основана на его адресном воздействии.

Действующее вещество активируется и производит работу непосредственно в опухоли. При этом вредное влияние на весь организм пациента сводится к минимуму.

Лекарство состоит из рибофлавина, также известного как витамин В2, и цисплатина, соединенного в биоактивную молекулу. Применение двух компонентов имеет синергетический эффект.

"Созданный в ходе наших исследований препарат накапливается в раковых клетках и активируется при облучении опухоли синим цветом. При этом высвобождается цисплатин, который связывает ДНК больных клеток. Одновременно происходит генерация рибофлавином в крови активных форм кислорода, который также поражает злокачественные образования", -- рассказала руководитель проекта, старший научный сотрудник лаборатории биофизики НИТУ МИСИС Ольга Красновская.

По словам исследовательницы, при такой химиотерапии количество действующего вещества можно контролировать интенсивностью и длительностью облучения опухоли.

В настоящее время ученые намерены приступить к испытанию препарата на животных.