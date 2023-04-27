Наноскальпель, разработанный коллективом специалистов из Красноярска, Томска и Владивостока, может избирательно разрушать клетки злокачественных новообразований.

Ученые создали инструмент борьбы с раком на основе магнитных нанодисков. Он работает в переменном магнитном поле, адресно поражая клетки-мишени опухоли, рассказали в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН, передает Day.Az со ссылкой на RG.

Во взаимодействии с аппаратно-программным комплексом генерации особых магнитных полей изобретение российских ученых способно стать базой для разработки нового поколения медицинских изделий малоинвазивной и дистанционно управляемой терапии.

Одно из трудноизлечимых онкологических заболеваний - так называемый злокачественный асцит или жидкая опухоль. Жидкость с раковыми клетками создает благоприятную для заболевания среду, скапливаясь в брюшной или грудной полости. Нынешние методы борьбы с таким заболеванием токсичны и не очень действенны.

Между тем магнитный скальпель уже подтвердил свою эффективность в экспериментах на мышах. Даже однократное его применение заметно сократило число вредных клеток в опухолях подопытных животных. Результаты исследования опубликовал авторитетный журнал Journal of Functional Biomaterials.