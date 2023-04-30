Обнаружен механизм развития болезни Альцгеймера

Ученые Шанхайского института органической химии Китайской академии наук обнаружили механизм развития болезни Альцгеймера, который может быть использован в качестве мишени для новых лекарственных препаратов. Они объяснили болезнь взаимодействием двух молекул, сообщается в статье, опубликованной в журнале Neuron, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Выделяют две разновидности болезни Альцгеймера - обычную или спорадическую (sAD), которая возникает у совершенно разных людей, и редкую наследственную или семейную форму (fAD), которая может развиваться в относительно молодом возрасте. Формирование амилоидных бляшек является общей для обеих форм патологией, однако генетическая основа различается.

Известно, что fAD провоцируют специфические мутации в генах, которые кодируют ферменты, участвующие в метаболизме белка-предшественника амилоида (APP), включая сам APP, так и субъединицы γ-секретазы PS1 и PS2. Однако 99 процентов пациентов с sAD не имеют мутаций ни в APP, ни в субъединицах секретазы. Наиболее известный генетический фактор риска спорадической болезни Альцгеймера - вариант белка ApoE (человеческий алипопротеин Е), обозначаемый как ApoE4.

Наличие в геноме двух вариантов ApoE4 в 10 раз увеличивает риск обычной болезни Альцгеймера, тогда как варианты ApoE2 и ApoE3, отличающиеся всего на две аминокислоты, связаны с наиболее низким риском развития деменции. Исследователи показали, что различные варианты алипопротеина по-разному взаимодействуют с γ-секретазой, подавляя ее активность. Сильнее всего это ингибирование нарушено у ApoE4, что является связующим звеном между двумя формами заболевания.

По словам ученых, тот факт, что ApoE является ингибитором γ-секретазы, может быть использован в качестве основы для новых методов защиты от риска спорадической болезни Альцгеймера. В этом случае мишенью для препаратов будет являться γ-секретаза.