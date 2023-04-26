Британские ученые: приготовьтесь к собачьему гриппу!

Исследователи обнаружили, что "собачий грипп" медленно развивается и вскоре может стать опасным для человека.

Гонконгский грипп H3N2 распространился среди собак почти два десятилетия назад. Он представляет собой мутировавшую форму птичьего гриппа, которая медленно развивалась и в конце концов прижилась у собак и превратилась в собачий грипп, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на focus.ua.

Как правило, собачий вирус сопровождается такими симптомами, как насморк и кашель, однако в крайних случаях он также может привести к летальному исходу. В новом исследовании ученые из Китайского сельскохозяйственного университета в Пекине взяли образцы вируса у недавно инфицированных животных, а затем сравнили их с образцами десятилетней давности.

Теперь исследователи полагают, что за это время вирус медленно мутировал и теперь угрожает человечеству. Об этом свидетельствует тот факт, что новый вирус собачьего гриппа лучше распознает рецепторы клеток человека в сравнении с предыдущими своими версиями. Ученые полагают, что такие "способности" облегчают вирусным частицам заражение клеток, проникая через клеточную стенку или мембрану. Простыми словами, это значит, что вирус стал на один шаг ближе к тому, чтобы преодолеть препятствие, которое ранее мешало ему заражать людей.

Ученые полагают, что в будущем собаки смогут служить промежуточными звеньями для адаптации вирусов птичьего гриппа к людям. В ходе исследования 6 собак были инфицированы штаммами H3N2 в рамках исследования. Никто из реципиентов не умер, однако все они испытали легкие симптомы.

Отметим, что на сегодня ученые не зафиксировали ни единого случая заболевания человека вирусом собачьего гриппа. Однако теперь исследователи полагают, что вирус собачьего гриппа представляет угрозу "долгосрочного пандемического потенциала".

По словам вирусолога из Университета Рединга, профессора Яна Джонса, новое исследование предоставляет доказательства того, что вирус "ползет" к способности заражать людей. Ученый также добавил, что результаты исследования определенно "требуют внимания", однако реальная угроза пока что "непонятна".