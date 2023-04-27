Мультики не сказываются отрицательно на внимании ребенка

Хорошие новости для родителей, обеспокоенных тем, что их дети слишком много времени проводят у телевизора - похоже, экранное время никак не сказывается на внимании и активности ребенка. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Медпортал.

Чтобы оценить влияние экранного времени на психику ребенка, ученые Оклендского университета провели два исследования с участием 3787 детей и их родителей из Новой Зеландии. В первом из них специалисты изучали потенциальную связь гаджетов с дефицитом внимания и гиперактивности у детей возрасте 2 лет и старше, во втором - 4,5 лет.

Ученые провели анкетирование участников с целью выяснить, сколько времени они проводят у телевизора, а также их привычки, связанные с просмотром мультфильмов и телепередач. Также дети прошли серию тестов на определение симптомов гиперактивности и дефицита внимания.

Результаты показали, что более двух часов экранного времени не вызывают поведенческих проблем. Однако ученые сделали еще одно открытие: дети 4,5 лет и старше с симптомами дефицита внимания и гиперактивности больше проводят времени у телевизора по сравнению со своими сверстниками без подобных проблем. По мнению авторов исследования, это говорит о том, что просмотр телевизора не вызывает таких симптомов, просто гиперактивных детей это занятие успокаивает.