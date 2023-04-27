Британские ученые ударили по болезни Альцгеймера

Ученые Университетского колледжа Лондона и Больницы Университетского колледжа провели успешные испытания терапии болезни Альцгеймера, которая эффективно снижает уровни патогенного белка-тау. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Medicine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

При болезни Альцгеймера в клетках мозга пациентов наблюдаются гиперфосфорилированные формы тау-белка, которые скапливаются в сгустки, называемые нейрофибриллярными клубками. Поскольку накопление клубков связано с прогрессированием тяжелых когнитивных нарушений, тау-белки считаются главной мишенью для прогностических и терапевтических разработок.

Новый препарат BIIB080 нацелен на ген MAPT, кодирующий тау-белок. Эта молекула является олигонуклеотидом, то есть представляет собой короткую цепочку нуклеотидов, связывающейся с матричной РНК (мРНК) - продуктом активного гена, которая несет информацию об аминокислотной последовательности тау-белка из ядра к рибосомам. В результате BIIB080 не дает мРНК участвовать в синтезе белка. Такой подход называется антисмысловой терапией, а олигонуклеотид, связывающийся с мРНК, соответственно называется антисмысловым.