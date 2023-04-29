Проведена первая полностью роботизированная трансплантация легкого

В Барселоне успешно проведена первая полностью роботизированная трансплантацию легкого. Операция выполнена с использованием нового метода - небольшой разрез под грудиной, через который удаляется больное легкое и доставляется новое без необходимости повреждать костные структуры грудной клетки, передает Day.Az со ссылкой на Русский Медицинский Журнал.

Операция прошла в полностью роботизированном режиме, не считая разреза, выполненного хирургом, остальную часть работы сделали четыре руки робота "Да Винчи" через четыре небольших отверстия диаметром 8-12 мм. Операция была проведена 65-летнему мужчине, с тяжелым легочным фиброзом.

Данный минимально инвазивный метод, менее болезненный и менее агрессивный, чем традиционный подход к хирургическому вмешательству, что сопровождается меньшим количеством послеоперационных осложнений и более легким периодом реабилитации.

