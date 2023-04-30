В мире зафиксировали снижение распространенности Helicobacter pylori за 40 лет

Международная команда ученых из Школы клинической медицины Гонконгского университета (HKUMed) и Медицинского колледжа Бейлора в США зафиксировала за последние 40 лет мировое снижение распространенности Helicobacter pylori - бактерии, вызывающей гастрит. Результаты двух исследований опубликованы в авторитетных научных журналах The Lancet Gastroenterology & Hepatology и Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Известно, что H. pylori - основная причина рака желудка, язвенной болезни и гастрита. По оценкам, около 50 процентов населения планеты являются носителями этой бактерии. Чтобы проследить эпидемиологическую тенденцию инфицирования, специалисты провели систематический обзор и мета-анализ, проанализировав 224 исследования из 71 страны.

Оказалось, что глобальная распространенность H. pylori снизилась с 58,2 процента за 1980-1990 годы до 43,1 процента в период 2011-2022 годов. В среднем, сокращение числа зараженных уменьшалось примерно на 0,39-0,83 процентов в год. Особенно выраженное снижение фиксируется в последнее десятилетие (2010-2020 годы) в Африке, Северной и Южной Америке, Европе, Восточном Средиземноморье, Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана.

При этом в другой работе удалось выяснить, что сочетание антибиотиков и кислотосупрессивной терапии может существенно снизить риск последующего развития рака желудка, а также осложнений язвенной болезни. Употребление антибактериальных препаратов в целях лечения Helicobacter pylori может воздействовать на только на бактериальный биом, но и на виром - совокупность вирусов, живущих в кишечнике.