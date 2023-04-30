Ученые предложили лечить грипп и коронавирус с помощью паров этанола

Ученые из Окинавского института науки и технологий выяснили, что вдыхание низких доз этанола защищает мышей от смертельных респираторных инфекций, вызванных вирусом гриппа H1N1. Результаты исследования опубликованы в Journal of Infectious Diseases, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые использовали устройство для производства паров этанола в небольшом контейнере для опытов на мышах. Они обнаружили, что у мышей, инфицированных гриппом H1N1, вирус переставал размножаться после десяти минут вдыхания паров этанола. При этом концентрация паров должна быть выше 20%. Ученые подтвердили, что такая концентрация не токсична для клеток легких, которые ученые вырастили в лаборатории.

Ученые считают, что их подход может подойти для борьбы с другими вирусам, имеющими белковую оболочку, к которым относится и SARS-CoV-2. Благодаря этому ингаляции с этанолом могут стать универсальным дешевым средством для борьбы с ОРВИ.

"Как только произойдет следующая пандемия, возможно, мы сможем быстро применить ингаляционную терапию парами этанола, чтобы предотвращать или лечить инфекции", - объяснили ученые.