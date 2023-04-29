Названы способы избежать мучительных пробуждений среди ночи

Специалисты рассказали, почему многие люди просыпаются ночью, а после не могут уснуть вновь. Способы избежать мучительных пробуждений назвало издание The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Эксперт по сну Нил Стэнли пояснил, что во время ночного отдыха человек проходит через несколько 90-минутных фаз сна. В последнюю из них спящий погружается в легкий сон. И чем ближе утро, тем больше шансов проснуться от движения партнера рядом или любого малейшего шума.

Издание также ссылается на слова клинического психолога Майкла Бреуса, который призвал отказаться от ночных походов в туалет. "Когда вы покидаете постель, вашему сердцу приходится перекачивать больше крови по телу. Для засыпания необходим низкий пульс в состоянии покоя. Таким образом, поход в туалет делает противоположное тому, что вам нужно", - отметил он. Бреус добавил, что качественному сну также мешает постоянный контроль времени по часам или телефону.

Профессор Брайони Шивз советует встать с постели, если не удалось заснуть в течение 15 минут. Нужно отвлечься и вернуться в постель при первых ощущениях сонливости.

Профессор Малькольм фон Шанц из Университета Суррея считает, что перед сном нужно отказаться от выпивки. По его словам, алкоголь блокирует попадание триптофана - помогающей спать аминокислоты - в мозг. "Алкоголь имеет странный эффект: он облегчает засыпание, но затрудняет сон и влияет на качество сна", - пояснил он.

Фон Шанц также порекомендовал запирать домашних животных. Он предупредил, что питомцы мешают спать не только потому что ерзают, но и из-за линьки. "Сон с пушистым другом может усугубить аллергию или астму у восприимчивых к этому людей", - заключил он.