Врач и телеведущий Александр Мясников назвал неочевидные причины головной боли. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" он заявил, что боль в голове часто может быть вызвана слишком высокой подушкой, цветами с интенсивным запахом, неправильно подобранными очками или нарушением прикуса. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Специалист рассказал, что причиной головной боли может быть слишком высокая подушка для сна, а также цветы с интенсивным запахом. "Особенно лилии, которые имеют тяжелый запах, действительно вызывают головную боль", - отметил доктор, обавив, что такие цветы, как ландыши и олеандры, могут даже отравить человека.

По словам врача, головную боль могут также вызывать неправильно подобранные очки. "Если у вас неправильное расстояние от центра очков, то это мучение, которое приводит к реальной головной боли", - объяснил он.

Медик также подчеркнул, что часто головная боль связана с нарушением прикуса. "Нарушение прикуса приводит к проблемам с верхнечелюстным суставом, появляется боль, которая отдает в ухо", - рассказал врач. Постоянные боли этого сустава провоцируют боли в голове, шее, плечах. "У большого процента людей, которые приходят с головной болью, обнаруживается нарушение прикуса", - заключил специалист.