Эти бактерии помогут выявить рак легкого на ранней стадии

Ученые из Кемеровского государственного университета определили бактерии, характерные для плоскоклеточного рака легкого - это позволит в будущем диагностировать рак легкого на ранней стадии. Об этом рассказал профессор кафедры генетики и фундаментальной медицины КемГУ, доктор биологических наук Владимир Дружинин, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.



"Еще 20 лет назад считалось, что легкие вообще стерильны и бактерий в них нет. С помощью метода секвенирования нового поколения (NGS) нам удалось определить рода бактерий, которые в большем числе содержатся в дыхательных путях у больных раком легкого и менее характерны для здоровых людей. Этот же метод можно будет применить для анализов у людей из групп риска, например, курильщиков", - рассказал Дружинин.



Биолог предполагает, что в будущем с помощью выявления определенных бактерий врачи смогут относительно просто выявлять людей, которым необходимо регулярное и тщательное исследование легких. Многочисленные исследования показывают, что максимально раннее выявление рака легкого позволяет значительно повысить выживаемость больных.



Ученый отметил, что похожими исследованиями занимаются по всему миру. Но в разных странах у людей в легких могут быть распространены разные бактерии. Поэтому полученные кемеровскими биологами результаты особенно важны для россиян.



"Наше исследование еще не завершено. Мы планируем убедиться в том, что мы правильно определили бактерии, характерные для рака легкого. Кроме того, мы планируем работу с образцами не только мокроты, но и тканей легких. Это позволит точнее определить микробиом опухолей без примеси бактерий из верхних дыхательных путей", - отметил ученый.