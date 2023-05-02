Инновационный метод спрогнозирует развитие атеросклероза у пациентов с ожирением

Специалисты Медицинского института Петрозаводского государственного университета совместно с IT-компанией ООО "К-Скай" разработали математическую модель для прогноза развития бессимптомного атеросклероза сонных артерий у пациентов с ожирением и избыточным весом. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Избыточный вес и ожирение - наиболее распространенные факторы риска развития и прогрессирования сердечно-сосудистых заболеваний во всем мире. В настоящее время в рамках первичной профилактики в России используется система оценки сердечно-сосудистого риска (ССР), основанная на шкалах-рискометрах (SCORE). Однако этот инструмент имеет низкую предсказательную способность при исходно невысоких значениях ССР.

Атеросклероз - это процесс отложения холестерина в стенке сосудов. Часто он может протекать бессимптомно, несмотря на это, его наличие позволяет отнести пациента без сердечно-сосудистых заболеваний к категории высокого или очень высокого ССР. Поэтому важно разрабатывать новые диагностические алгоритмы.

Один из таких методов - это разработанная математическая модель, созданная для верификации атеросклеротического процесса в сонных артериях. Модель основывается на данных 2,9 млн пациентов, проходивших обследование и лечение в России.

Созданные на основе методов машинного обучения модели оценки вероятности наличия бессимптомного атеросклероза сонных артерий характеризовались высокой предсказательной способностью (75-98%).

"Мы полагаем, что интеграция данной математической модели в диагностический алгоритм принятия решения о направлении пациента на ультразвуковое исследование брахиоцефальных артерий в рамках проведения риск-стратификации пациенту с исходно невысоким сердечно-сосудистым риском по шкале SCORE, позволит значительно увеличить ее точность, оптимизируя при этом расходы на оказание медицинской помощи", - сказал сотрудник кафедры факультетской терапии, фтизиатрии, инфекционных болезней и эпидемиологии медицинского института ПетрГУ, один из исполнителей проекта Марк Дружилов.

В будущем ученые планируют оптимизировать инструменты прогнозирования риска тромбоэмболических, атеротромботических и геморрагических осложнений, что повлияет на снижение смертности от сердечно-сосудистых заболеваний.