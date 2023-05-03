Каков тест на определение начала деменции?

Во всем мире объявили чуть ли не эпидемию болезни Альцгеймера, а в нашей стране она редка. Как так получилось, задаются пользователи вопросом на форумах и в рамках обсуждения в соцсетях.

Случается, что пациентам с начинающимся слабоумием ставят диагноз "сосудистая патология мозга". Путают болезнь Альцгеймера и с другими недугами, а правильный диагноз обнаруживается "на самой последней стадии, когда человек слабоумен и речь идет о его дееспособности". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, рассказал невролог, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Сеченовского университета, профессор Владимир Парфенов.

Как отметил специалист, слабоумие от сосудов (от атеросклероза, гипертонии) возникнуть может, но это не главные факторы.

"Сосуды" являются причиной примерно в 15-20% случаев слабоумия. Чтобы поставить диагноз "сосудистая деменция" нужно обязательно делать МРТ головы", - подчеркнул Владимир Парфенов.

Между тем определить начало деменции можно с помощью словарного теста, например, с запоминанием 10-12 слов.

"Допустим, мы попросили запомнить пять слов: "кузнечик" - "грузовик" - "блюдце" - "лимонад" - "кинотеатр". Если пациент забыл слово "кузнечик", врач спрашивает: а было ли у нас какое-то насекомое? Если подсказки помогают, то это может являться вариантом нормы", - отметил врач.

Другое дело, если наводящие вопросы не работают. Это уже тревожный признак - для пациента с болезнью Альцгеймера семантическая подсказка значения не имеет. Через несколько минут он уже и не вспомнит нужное слово.

Для профилактики опасного заболевания специалист посоветовал следить за уровнем витамина В12, а также практиковать физическую активность - "минимум 30 минут, 3 раза в неделю", уточнил невролог.