Диетолог назвала важнейшие витамины

Одним из важнейших для здоровья человека витаминов является витамин D, рассказала диетолог и спортивный психолог Мария Волынкина, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru.

По словам врача, витамин D выполняет несколько важнейших функций: регулирует иммунитет, взаимодействует со множеством генов и останавливает воспалительные процессы. Кроме того, необходимым она назвала витамин A, отвечающий за ряд метаболических реакций функций организма в целом. "Витамин A необходим для глаз, нормальной работы иммунной и репродуктивной системы", - рассказала Волынкина.

Также диетолог обратила внимание на важность витамина К2, который для хорошего усвоения стоит употреблять с небольшим количеством жира и витамином D, - этот элемент участвует в свертываемости крови и метаболизме кальция. Необходим для иммунной системы и витамин C, являющийся мощным антиоксидантом, подвела итог Волынкина.